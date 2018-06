Migranti, Sala: CIE tema complesso, capire tempi permanenza

Milano, 5 giu. - Sulle questioni relative all'immigrazione, "sono disponibile a parlarne in modo molto trasparente, anche come dibattito pubblico non ho nessuna preclusione, ad oggi non si è ancora capito quali siano le intenzioni vere, per esempio questo faccenda dei CIE": lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala parlando del dialogo con il governo sul tema immigrazione a margine della presentazione della settimana della danza a Palazzo Reale.

Sulla tematica dei CIE, i centri di identificazione ed espulsione che governo e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sembrano favorevoli a riaprire e diffondere in ogni regione, secondo Sala "prima di dire se si è favorevoli o contrari bisogna capire se sono strutture per tenere quanto tempo le persone, 72 ore o due anni?" e bisogna chiedersi "come si risolverà il problema di base che sono i tempi lunghissimi per definire se una persona può rimanere o no nel nostro Paese" ha detto il sindaco. "È un tema che deve essere compreso nella sua complessità e va affrontato tenendo conto che ci sono responsabilità degli amministratori locali e delle responsabilità che sono invece del governo" ha concluso Sala.