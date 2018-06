Giammanco: discorso Conte? troppo giustizialismo ma niente Sud

Roma, 5 giu. - "Il discorso del Presidente Conte è stato una vera delusione. Il nostro Paese è stato consegnato ai giustizialisti e le parole del premier, qualora ve ne fosse bisogno, l`hanno confermato ancora una volta. Gli italiani non possono essere messi su una pericolosa graticola giudiziaria, non si può essere considerati colpevoli fino a prova contraria". Lo ha detto Gabriella Giammanco, Vicepresidente del Gruppo Forza Italia al Senato e portavoce degli azzurri in Sicilia.

"E poi, da siciliana, ho provato forte imbarazzo per il fatto che il Premier non abbia speso alcuna parola a favore del Sud e del suo rilancio. Nulla su infrastrutture e modernizzazione del Paese, nulla per rilanciarne l`occupazione e restituire al Mezzogiorno la dignità che merita. Per questi motivi voterò convintamente `No' a questo Governo e al contratto che lo anima. La preoccupazione per ciò che ci attende è forte, solo una ferma opposizione potrà realmente arginare tutte le storture e le contraddizioni di questo Governo raffazzonato" ha concluso la Giammanco.