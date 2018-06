Migranti, Sala: comuni Lega facciano loro parte su accoglienza

Milano, 5 giu. - I comuni leghisti dovrebbero fare la propria parte sull'accoglienza ai migranti, in particolare ora che il leader della Lega Matteo Salvini è diventato ministro dell'Interno: lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala. "A questo punto è chiaro che non ha senso che alcuni comuni accettino di fare la propria parte e i comuni leghisti invece no. Altrimenti crolla tutto prima ancora di cominciare" ha detto Sala parlando di cosa si aspetterebbe da Salvini a margine della presentazione della settimana della danza con Roberto Bolle a palazzo Reale. "Ho l'impressione che, in particolare nelle ultime fasi, siano stati soprattutto gli amministratori locali a prendersi le loro responsabilità" ha aggiunto Sala.