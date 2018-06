Sala: qualche perplessità su discorso Conte, ma diamogli tempo

Milano, 5 giu. - Il sindaco di Milano Beppe Sala ha ammesso di avere qualche perplessità sul discorso del premier Giuseppe Conte nel giorno di presentazione del nuovo governo alle Camere per chiedere la fiducia, ma invita anche ad avere pazienza. "Il discorso del presidente del Consiglio non l'ho sentito, ma ho letto le agenzie. C'è una parte di ideologia e di visione generale e una parte con tante promesse concrete - ha detto a margine della presentazione della settimana della danza a Palazzo Reale - sulle cose da fare, abbiamo vissuto anni in cui portare via qualche minima risorsa al ministero dell'economia era una lotta durissima, vediamo se loro saranno più convincenti". "Il problema rimane sempre quello, quindi qualche perplessità ce l'ho. Però facciamoli lavorare diamogli un po' di tempo" ha concluso il sindaco.