Fassina: discorso Conte equilibrato, eserciti le sue funzioni

Roma, 5 giu. - "Le comunicazioni del Presidente del Consiglio in Senato sono state equilibrate e consapevoli, quindi inevitabilmente generiche sui principali nodi programmatici e i tempi di attuazione". Lo afferma Stefano Fassina (LeU) ai microfoni di Radio Radicale.

"Finalmente, è arrivata la condanna per il barbaro assassinio di Sacko Soumayla e l`impegno a combattere il caporalato. Ho condiviso l`affermazione netta sui diritti sociali come `prima preoccupazione del suo governo e la scelta di affrontare il fardello del debito pubblico attraverso la crescita, non l`austerità. Non ho avvertito eco delle inaccettabili parole del Ministro Fontana - aggiunge Fassina -. Ora, speriamo che il Presidente Conte eserciti con determinazione le funzioni che la Costituzione gli assegna per confermare altrettanto equilibrio negli atti di governo di tutti i Ministri".