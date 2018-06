Gelmini:da Conte luoghi comuni e propaganda altro che cambiamento

Roma, 5 giu. - "Dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, un discorso pieno di luoghi comuni, di retorica, di slogan e, ahinoi, di giustizialismo. Zero concretezza, solo propaganda: poche idee, ma confuse. Altro che `cambiamento`. Il premier, parlando a Palazzo Madama, ha dovuto (cominciamo a farci l`abitudine) dare un colpo al cerchio e uno alla botte, una carezza al Movimento 5 stelle, un contentino alla Lega". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Tanta giustizia in salsa grillina, i temi dell`immigrazione e della sicurezza per garantirsi il sostegno di Salvini, reddito di cittadinanza come chiave dell`azione di governo, flat tax lontana anni luce dall`idea rivoluzionaria del programma del centrodestra - continua Gelmini -. Le nostre preoccupazioni hanno purtroppo trovato conferme. Nasce un governo a trazione pentastellata e con un primo ministro che prudentemente si tiene alla larga dai temi più spinosi: Mezzogiorno, Ilva, Tav. Forza Italia, come confermato dal presidente Berlusconi qualche giorno fa, sarà convintamente all`opposizione".