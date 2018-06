Saccone (Fi): no fiducia, valuteremo provvedimenti

Roma, 5 giu. - "Non voteremo la fiducia al governo Conte ma non ci tireremo indietro quando il governo presenterà provvedimenti coerenti con il programma del centrodestra". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Antonio Saccone, intervenendo nell'Aula di palazzo Madama durante la discussione generale sulla fiducia al governo Conte.

"Tralasciando - ha aggiunto - i 90 giorni che sono serviti per far partire un governo pieno di contraddizioni e tatticismi, e non nascondendo che avrei auspicato un mandato al centrodestra, va detto che abbiamo evitato di scrivere una brutta pagina parlamentare. A tal proposito voglio esprimere profonda gratitudine al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per come ha gestito la crisi".