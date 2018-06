Monti: auguro successo governo Conte, ma c'è ancora rischio Troika

Roma, 5 giu. - "Non confido nell'insuccesso di questo governo. Si è detto che lei sarebbe un premier dimezzato perché ha al suo fianco due leader politici a tuttotondo. Credo che non lo sarà, spero che non lo sarà, un governo è efficace se chi lo guida è il presidente del Consiglio e se questi esercita pienamente i suoi poteri e le sue responsabilità". Lo ha detto il senatore a vita, Mario Monti, durante la discussione generale in Senato sulla fiducia al governo Conte.

Monti ha ricordato gli anni del suo governo che "ha consentito all'Italia di uscire fuori da una spaventosa crisi". "Voi colleghi della Lega e del M5s oggi avreste la Troika, sareste un governo dimezzato. La Troika è una realtà disgustosa e abbiamo fatto di tutto per risparmiare all'Italia questa dimostrazione di scarsa dignità".

"Io mi auguro di no ma - ha aggiunto - non è escluso che l'Italia possa dover subite ciò che ha evitato allora, cioè l'umiliazione della Troika".