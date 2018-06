Brunetta: Conte ha sminuito suo ruolo, è premier telecomandato

Roma, 5 giu. - "Giuseppe Conte è il primo presidente del Consiglio nella storia italiana che si presenta in Parlamento a chiedere la fiducia non da leader di una coalizione ma da semplice garante di un contratto che, come lui stesso ha ammesso nel corso del suo intervento, ha contribuito a scrivere solo in parte". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

"Ricordiamo al neo presidente del Consiglio - prosegue - che la Costituzione italiana non prevede che il primo ministro sia un semplice notaio, garante di un accordo, ma che egli diriga la politica generale del governo, essendone responsabile e che mantenga l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. L'aver sminuito pubblicamente il suo ruolo, come egli ha fatto questa mattina, non fa nient'altro che rafforzare l'idea del 'premier telecomandato' che si è fatta largo nell'opinione pubblica internazionale e che è incompatibile con lo spirito democratico a cui si informa la nostra Repubblica".