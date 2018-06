Vitali (Fi): in discorso Conte demagogia di toni e contenuti

Roma, 5 giu. - "Conte chiede la fiducia del suo Governo assumendo il compito di garantire il cambiamento. Lo fa a proposito dell'immigrazione, delle tasse e delle pensioni. Si colgono slogan ad effetto senza nessun elemento sul come e sul quando si effettueranno gli interventi e sopratutto nulla sulle risorse". È quanto dichiarato dal senatore di Fi Luigi Vitali a proposito del discorso del presidente del Consiglio per la fiducia in Senato. "Il cambiamento lo si è apprezzato solo nella demagogia dei toni e dei contenuti", ha concluso.