Governo, Mandelli (FI): poca attenzione a professionisti

Roma, 5 giu. - "Nel discorso di Conte al Senato ci sono tante lacune: dalla cultura alle grandi opere, dal Sud alla scuola. Mi ha stupito anche che il premier abbia riservato appena una breve citazione al mondo delle professioni. L'Italia è il paese europeo con il maggior numero di professionisti e il loro apporto è fondamentale sia in termini di Pil sia di occupazione". Lo dichiara il deputato Andrea Mandelli, responsabile di Forza Italia per i rapporti con le professioni.

"Forza Italia in questi anni ha portato avanti un confronto costante con un settore che, per essere ancora più competitivo, chiede meno tasse, meno burocrazia e il superamento di misure punitive come lo split payment. Nel nostro programma elettorale erano previste numerose misure: dalla revisione dei parametri ministeriali per l'equo compenso all'istituzione dello statuto dei lavoratori autonomi, dall'estensione a tutti i liberi professionisti e lavoratori autonomi dell'assistenza sanitaria integrativa fino all'ampliamento dei benefici della legge Sabatini. Porteremo queste istanze in Parlamento", conclude.