Siclari (Fi): Mezzogiorno grande assente dal programma di Conte

Roma, 5 giu. - "Ho ascoltato il programma illustrato oggi in Aula dal premier Conte, e da uomo di centrodestra e da cittadino italiano non posso non notare il grande assente: il Mezzogiorno. Non c'è traccia infatti delle continue emergenze che il Sud vive e che non vedono risposta in queste linee programmatiche: le infrastrutture, la sanità e la giustizia". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Marco Siclari, intervenendo nell'Aula di palazzo Madama durante la discussione generale sulla fiducia al governo Conte.

"Il Meridione, in particolar modo in Calabria, i cittadini che si ammalano non hanno più - denuncia - presìdi pubblici che erogano servizi convenzionati, ma solo strutture che chiudono interi reparti. Nessuna traccia nemmeno sulle grandi opere, sul rilancio dei porti e degli aeroporti del Sud. Pensiamo ad esempio a quello di Gioia Tauro, quinto aeroporto d'Italia che rischia di diventare una cattedrale nel cuore del Mediterraneo. Giustizia, sicurezza, infrastrutture e sanità sono le parole chiave per rilanciare l'intero Mezzogiorno. Un Sud d'Italia che non può essere trattato solo attraverso il reddito di cittadinanza. Il nostro Sud ha voglia di lavorare, ha voglia di dignità. E rappresenta il volano che serve al Paese intero per uscire dalla crisi".