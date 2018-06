Biancofiore: su Autonomie Lega e 5 Stelle non siano brutta copia Pd

Roma, 5 giu. - "Autonomisti sì ma con gli italiani (anche dell`Alto Adige) protagonisti. Ho apprezzato le parole del presidente del Consiglio Conte quando nel corso del suo discorso ha affermato che difenderà l`interesse nazionale dell`Italia e degli italiani . Mal collimano però con con le sue parole e con chi si è definito 'avvocato del popolo' , la perfetta coincidenza di idee con Pd e con l`Svp circa le politiche inerenti le autonomie speciali, specie quelle della province autonome di Trento e di Bolzano, che emarginano dalla partecipazione la comunità italiana dell`Alto Adige, cioè cittadini italiani a pieno titolo troppo spesso dimenticati dai governi delle sinistre". Lo afferma in una nota Michaela Biancofiore, parlamentare Fi e coordinatore regionale del Trentino Alto Adige.

"Mi ha fatto tristezza, in cambio dei soliti 4 voti delle autonomie al Senato, la completa genuflessione di Lega e 5 stelle - osserva - alla lista della spesa della SVP su deleghe, A22 ecc., come il governo del cambiamento fosse in realtà un altro governo dell`allineamento, brutta copia del Pd e delle sue scellerate politiche degli ultimi 20 anni. Politiche che portano nomi e cognomi e che hanno portato la comunità italiana dell`Alto Adige ad un progressiva contrazione. Mi auguro che questi siano gli annunci e che poi con la ministra Stefani, il premier Conte e il ministro Fraccaro, che ben conosce la verità sulla nostra terra, si possano affrontare con serietà dinamiche che spesso toccano i diritti civili fondamentali della popolazione. Nessuno vuole scardinare l`Autonomia, ma il suo significato autentico è libertà e quindi è fondamentale che tutti i gruppi linguistici che danno vita al nostro particolare assetto istituzionale, possano vivere e prosperare nella libertà dell`uguaglianza".