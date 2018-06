Morani (Pd): per Conte terremoto non è priorità

Roma, 5 giu. - "Nel suo discorso Conte non si è degnato di dire nemmeno una parola sulla ricostruzione post terremoto". Lo dichiara Alessia Morani, deputata del Partito democratico, a proposito del discorso tenuto dal presidente del Consiglio Conte al Senato.

"Il presidente del Consiglio - continua - non ha saputo andare oltre l'annuncio di una passerella nei luoghi del sisma. Considerato che quello stesso annuncio nel testo ufficiale non c`era, si tratta con tutta evidenza di un maldestro tentativo di rimediare a una incredibile dimenticanza. Chissà, magari aggiunta su suggerimento di qualcuno. Quel che è certo è che per questo governo i problemi della popolazione colpita dal terremoto non sono una priorità", conclude.