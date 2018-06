Cirinnà: a Fontana ho detto che famiglie arcobaleno esistono

Roma, 5 giu. - "Oggi in Senato sono andata a stringere la mano a Fontana, per presentarmi, gli ho detto 'caro Ministro, lei dice che le famiglie arcobaleno non esistono e io sono qui con la mia maglietta, a sostegno di quelle famiglie, a ricordarle che non è così'. E poi gli ho detto 'visto che faremo 'a mazzate' per cinque anni, volevo almeno presentarmi di persona, almeno ci guardiamo in faccia. Lui è stato cordiale, e mi ha risposto 'sono abituato ad esser attaccato, mi difenderò, va bene'". A parlare è la senatrice Pd Monica Cirinnà ai microfoni del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Il ministro Fontana ha commentato la sua t-shirt pro famiglie arcobaleno? "L'ha vista ma non l'ha commentata" ha glissato Cirinnà.