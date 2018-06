Governo, Marcucci: Conte tutto chiacchiere e distintivo

Roma, 5 giu. - "Un elenco infinito di promesse, nessun accenno alle coperture economiche. L'intervento del presidente Conte non è classificabile, è una sorta di tema libero, tutto chiacchiere e distintivo. Ha parlato di tutto, ma si è completamente dimenticato di scuola, di cultura, di territori, di enti locali". Lo ha affermato il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci davanti alle telecamere del Tg3.

"In oltre un'ora di intervento -s ha aggiunto - non abbiamo capito quali saranno le priorità del governo giallo verde nero, il premier non è andato oltre ai titoli. Il Pd farà un'opposizione concreta e civile, orientata a difendere gli interessi degli italiani".