Pastorino (LeU): Conte consapevole di promesse esagerate

Roma, 5 giu. - "Il discorso del nuovo presidente del Consiglio lascia stupiti, non solo per la quantità di promesse irrealizzabili, ma perché lo stesso Conte ha sottolineato che se 'solo una parte fosse realizzata, allora già sarebbe cambiato il Paese'. Insomma, un modo per mettere la mani avanti e cercare giustificazioni: nemmeno lui che si è fatto garante del 'contratto' ci crede davvero che possa essere realizzato". Lo dichiara il deputato di Liberi e Uguali ed esponente di Possibile, Luca Pastorino.

"La scelta di stare all'opposizione - aggiunge Pastorino - è fuori discussione, anche se sulle questioni più delicate, come le vertenze aziendali, saremo sempre a disposizione e pronti a dialogare. E a ricordare al nuovo governo che ha fatto tante promesse sul piano sociale. L'impegno che mi assumo è in continuità con quanto fatto anche nella scorsa legislatura: stare al fianco dei lavoratori, a partire di quelli dell'Ilva, e delle persone più in difficoltà".