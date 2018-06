Internet, Mor (Pd): da conte un discorso anni novanta

Roma, 5 giu. - "Un discorso che potrebbe essere stato pronunciato negli anni novanta. Come nel contratto di governo, nelle parole del presidente Conte non vi è stato alcun accenno alle possibilità di crescita offerte dall'innovazione tecnologica, né alla formazione e all'educazione come perno dello sviluppo futuro del nostro Paese. Un intervento debole e mediocre che non offre alcuna visione di lungo periodo né proposte concrete sulla Rete che per noi italiani, in questo momento storico, rappresenta un irrinunciabile strumento di crescita". Lo afferma in una nota il deputato del Pd, Mattia Mor.