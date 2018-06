Verducci(Pd): Conte aggressivo ma resta prestanome Di Maio-Salvini

Roma, 5 giu. - "Un'ora e passa di discorso vuoto e debole, senza impegni senza certezze, senza mai concretezza su nulla, eppure pieno di presunzione e inutilmente aggressivo, senza la possibilità di scrollarsi di dosso l'etichetta del prestanome di Salvini e Di Maio, chiuso pure con minacciosi 'consigli' alle opposizioni su come stare in Aula. In più di un'ora Conte ha di fatto totalmente ignorato cultura, scuola e università, senza mai citare il diritto allo studio. Alla faccia del Paese. E senza spendersi né sul sud né sul terremoto, assenti nel programma e assenti nel suo discorso, se non per annunciare visite imminenti. Visite che spero non saranno vuote come il discorso di oggi". Lo scrive su Facebook il senatore del Pd Francesco Verducci, commntando il discorso per la fiducia pronunciato da Giuseppe Conte in Senato.