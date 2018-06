Malan: diritti opposizioni non sono concessioni del premier

Roma, 5 giu. - "I diritti delle opposizioni, come la presentazione di interrogazioni parlamentari, sono sacrosanti diritti dell'opposizione e del parlamentare. Non sono gentili concessioni che il Presidente del consiglio fa. Useremo i nostri diritti come conviene a una forza responsabile quale noi siamo". Lo ha detto, intervenendo nell'aula di Palazzo Madama, Lucio Malan, vicepresidente vicario di Forza Italia, nel corso del dibattito alla fiducia al governo Conte.

"Sono tante le cose che non si comprendono nel programma presentato in questa Aula - ha aggiunto Malan - ma ne voglio citare alcune: come si fa a rilanciare il Sud senza che ci sia una sola parola nel cosiddetto contratto? Come si fa a incentivare il lavoro se poi si vuole approvare una misura diseducativa come il reddito di cittadinanza? La campagna elettorale è finita - ha concluso - non è più tempo dei proclami, bisogna affrontare seriamente i problemi del Paese".