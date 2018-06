Morassut (Pd): Conte come un ignavo, discorso banale e vuoto

Roma, 5 giu. - "Le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio Conte, offerte oggi alle Camere, ricordano i versi danteschi che definiscono gli Ignavi: 'Color che visser senza infamia e senza lodo' e che agivano e parlavano non per loro conto ma per quello d'altri". Lo afferma il deputato e membro della direzione del Partito Democratico, Roberto Morassut.

"Il testo consegnato, che discuteremo domani - spiega - è infatti un vuoto atmosferico e rimanda per titoli generici al 'Contratto' steso tra i due partiti di maggioranza ma senza chiarirne la traduzione pratica e amministrativa. Una somma di intenti e di promesse tra le quali non si intravede un programma di governo né una responsabilità di verità verso il Paese".

"Tale documento - conclude Morassut - si colloca a buon diritto tra i più banali e vuoti mai pronunciati in Parlamento da un Capo di Governo e riduce la Presidenza del Consiglio al ruolo di portavoce di una maggioranza parlamentare tra forze unite da uno stato di necessità ma che non avrà vita facile e forse nemmeno troppo lunga".