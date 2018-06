Orfini: querelato Di Battista sr, basta linguaggio violento e odio

Roma, 5 giu. - Il presidente del Pd Matteo Orfini querela il padre del 5 stelle Alessandro Di Battista. Una decisione ufficializzata su Fb, richiamando un post in cui Vittorio Di Battista due giorni fa ha scritto: "I sinistronzi del Pd minacciano di scendere in piazza. Non sono le schiere di banchieri seguaci del grullo cazzaro a farmi paura ma i seguaci del sorcio Orfini".

"Vi informo - scrive oggi Orfini - che di fronte a questo tipo di esternazioni ho sporto querela. Non l'ho fatto tanto per me, ma per tutelare la dignità di tutta la comunità democratica che da queste parole si sente offesa. Bisogna porre senza tentennamenti un argine ad un linguaggio che incita alla violenza e al disprezzo del pensiero altrui. Da chiunque provenga, fosse pure Di Battista senior".