Migranti, "ammonita" la polizia francese a frontiera di Mentone -2

Mentone, 5 giu. - Le autorità di vigilanza denunciano inoltre che il trattamento dei minori non accompagnati "non sia affatto o molto poco differenziato" da quello degli adulti, sebbene abbiano diritti e garanzie diversi.

Viene anche evidenziata l'insalubrità delle sedi di SPAFT. Agli stranieri, che possono essere trattenuti per diverse ore e anche trascorrere la notte in questi locali, non vengono offerti pasti, ma solo acqua e poco altro.

Secondo il procuratore di Nizza, Jean-Michel Prêtre, circa 12.000 persone e 124 contrabbandieri sono stati arrestati alla frontiera dall'inizio dell'anno e 700 minori raccolti dal consiglio di contea. La stragrande maggioranza dei migranti arrestati alla frontiera è stata rimandata in Italia. (fonte afp)