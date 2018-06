Pubblicate autocandidature cda Rai via Camera: ci provano in 198

Roma, 5 giu. - Sono addirittura 198 i candidati al Consiglio d'Amministrazione della Rai che hanno presentato il loro curriculum, presso la Camera o il Senato. Tra questi, gli uscenti Rita Borioni, Arturo Diaconale, Carlo Freccero, Giancarlo Mazzuca, Franco Siddi. Non hanno invece ripresentato la propria candiatura Marco Fortis, Guelfo Guelfi e Paolo Messa. Tra i candidati figurano i nomi di Michele Santoro, dell'ex Iena e candidato per il Parlamento (non eletto) con il M5s Dino Giarrusso, e di diversi altri giornalisti: Fabrizio Del Noce, Aldo Forbice, Giovanni Minoli, Maria Grazia Trabalza, Andrea Scazzola, Andrea Di Stefano, già candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Milano. Diversi anche gli ex deputati: Paola Balducci, Nunzia De Girolamo, Giorgio Lainati. (Segue)