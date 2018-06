Fedex-Tnt, sindacati chiedono presenza Di Maio al tavolo il 7

Roma, 5 giu. - I sindacati dei trasporti chiedono al ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio di essere presente all'incontro convocato per il 7 giugno al ministero sulla vertenza Fedex-Tnt. La lettera a Di Maio è stata inviata da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti per il tavolo in cui si discuterà dei 361 licenziamenti e 115 trasferimenti decisi da Fedex e Tnt.

I sindacati invitano il ministro ad "assumere un impegno sostanziale a tutela dei lavoratori e dell'occupazione, anche al fine di far desistere le aziende da tale percorso".