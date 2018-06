Governo, auguri dal Consiglio generale degli Italiani all'Estero -2

Roma, 5 giu. - "L'alto numero di italiani all'estero richiede oramai interventi di politiche continue e immediate, di prevenzione per chi intende trasferirsi all'estero e di un'attenzione politica costante e mirata per chi vive all'estero; una rinnovata politica inserita nel progetto di società e di governo per valorizzare quelle già straordinarie potenzialità, che contribuiscono in termini economici, sociali, culturali e scientifici a potenziare il suo soft power. Quanto più forti sono l'impatto e gli effetti degli italiani all'estero sullo sviluppo del nostro paese per una valorizzazione virtuosa, tanto più concreta ed urgente risulta la richiesta di affidare la politica per gli italiani all'estero direttamente ad un ministro impegnato esclusivamente in questo ambito, così come già avviene in diversi paesi europei confrontati con lo stesso fenomeno migratorio".

"La stessa istanza è indirizzata al Governo affinché si arrivi, a diciassette anni di distanza dall'approvazione del voto all'estero, all'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale che lavori espressamente per regolamentare gli aspetti più essenziali tesi a governare la vita delle Comunità italiane costituite fuori dai confini nazionali, tenendole legate ad un filo di interessi e di rapporti positivi. Il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero dà il benvenuto al nuovo Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, che assume anche la presidenza del nostro organismo, mettendosi a piena disposizione per sostenere con uno spirito di squadra programmi e progetti di breve e medio termine, con l'auspicio di una sana e proficua collaborazione per favorire un ritorno dell'Italia nei massimi consessi mondiali".