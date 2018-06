Governo, auguri dal Consiglio generale degli Italiani all'Estero

Roma, 5 giu. - "Il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, con un forte sospiro di sollievo, prende atto dell'esito positivo della lunga fase di stallo, che per quasi tre mesi ha tenuto in sospeso l'agibilità del Governo del nostro Paese ed augura i migliori successi al nuovo Governo insediatosi in Italia". In una nota firmata dal segretario generale Michele Schiavone, il Cgie ringrazia "i Presidenti del Consiglio Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, i Ministri degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Emma Bonino, Federica Mogherini, Paolo Gentiloni e Angelino Alfano, il Viceministro Mario Giro e il Sottosegretario Vincenzo Amendola, che si sono succeduti nei ruoli e nel lavoro svolti durante la XVII legislatura".

"Il loro lavoro e il servizio di promozione del nostro Paese nei diversi ambiti della vita nazionale e delle istituzioni internazionali sono serviti a rafforzare in Italia e all'estero i valori costituenti della Repubblica italiana, caratterizzata da una forte attenzione per gli italiani che vivono all'estero - si legge nella nota -. Negli ultimi anni la popolazione italiana residente fuori dal nostro paese è cresciuta clamorosamente, tant'è che si assiste inesorabilmente ad un vero e proprio nuovo fenomeno migratorio, come quello registrato nelle fasi più buie della diaspora". (Segue)