Conte alla prova dell'aula tra standing ovation e mugugni

ROMA - Il governo di Giuseppe Conte si presenta al Senato per la fiducia: in 80 minuti di discorso il premier ottiene una cinquantina di applausi da parte della maggioranza di Lega e Movimento Cinque stelle, incassando su certi temi anche il plauso di Fratelli d'Italia. L'opposizione, soprattutto il Pd, mugugna e protesta quando Conte invoca, appunto, «un'opposizione ferma ma costruttiva» ma condivide con la maggioranza due applausi: quello sulla fedeltà dell'Italia all'Alleanza atlantica e quello in ricordo del migrante ucciso due giorni fa in Calabria. Le parole del capo del governo rompono quello che il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, definisce un «silenzio vergognoso».

Per il resto i senatori dell'opposizione - Matteo Renzi in testa che ascolta dal suo scranno e anzi cerca di calmare, laddove necessario, gli animi - sono immobili davanti agli applausi e alla standing ovation che va in scena almeno in tre casi - quando Conte parla della lotta alla mafia, dell'introduzione dell'agente provocatore contro la corruzione e alla conclusione del suo discorso - e che accompagna e scandisce il lungo intervento del prof. Che come tale si comporta quando dagli scranni del Pd salgono proteste e mugugni davanti alla richiesta di un'opposizione costruttiva nell'interesse del buon funzionamento delle Camere: «Così non si afferma la centralità del Parlamento» bacchetta l'«avvocato degli italiani».

Ma anche la maggioranza va incontro a qualche richiamo da parte della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che frena il coro «onestà, onestà» che sale a un certo punto dai banchi del Movimento Cinque stelle con un secco «non mi pare il caso».