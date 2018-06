Roma, 5 giu. - "Il Conte sotto tutela presenta un discorso pieno di ovvietà e misure già fatte spacciandolo per un programma di governo. Sul come fare le cose non una parola. Dimentica cultura e scuola dopo figuraccia sulla flatTax. Hanno portato in Parlamento un libro dei sogni senza soldi". Così Emanuele Fiano, parlamentare del Pd, su Twitter.