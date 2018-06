Sisto (FI): per Palagiustizia Bari serve intervento urgente

Roma, 5 giu. - "La situazione del Palagiustizia di Bari compromette il funzionamento dell'attività giudiziaria e, di conseguenza, la garanzia dei diritti dei cittadini. E' necessario un intervento normativo urgente per consentire la fruizione immediata di strutture 'pr?t-a-porter'". Lo dichiara il deputato Francesco Paolo Sisto, coordinatore di Forza Italia per Bari e Provincia.

"Non si può più attendere. Le passerelle della politica organizzate per prendere atto dei disastri causati da Emiliano e Decaro, che con le loro scelte sbagliate hanno portato alla situazione attuale, non servono a nulla. Ci vogliono provvedimenti e fatti", conclude.