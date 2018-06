Meloni: «Noi sempre dalla parte degli italiani»

ROMA - «Fratelli d'Italia è dalla parte degli italiani, sempre. Se dal governo Conte arriveranno provvedimenti che condividiamo, come il taglio delle tasse, il blocco all'immigrazione irregolare, la difesa della sicurezza dei cittadini, la tutela delle nostre imprese, dei nostri prodotti, del lavoro italiano, voteremo quei provvedimenti. Se arriveranno cose che non condividiamo come il blocco dei lavori per la costruzione di nuove infrastrutture, l'assistenzialismo spinto perché la sfida per gli italiani è creare lavoro e non dare a tutti una mancetta, non voteremo quei provvedimenti perché non li condividiamo». È quanto dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, interpellata dai giornalisti sul governo Conte che oggi e domani chiederà la fiducia alle Camere.