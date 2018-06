Migranti, Boeti: 'la pacchia è finita' va detto a sfrutattori

Torino, 5 giu. - «Vi sono luoghi del nostro Paese in cui si respira la cultura gretta e razzista dell'America schiavista. Come a San Ferdinando e nella piana di Gioia Tauro, dove un il giovane Soumayla Sacko è stato vigliaccamente assassinato. Poco importa che dietro questo crimine vi sia una matrice mafiosa o una motivazione razziale. Ciò che conta è che questa morte non può non turbare le coscienze di tutti noi". Così Nino Boeti, presidente Consiglio Regionale del Piemonte e del Comitato Diritti Umani Regione Piemonte.

"Dobbiamo chiedere giustizia per Soumayla. Dobbiamo chiedere giustizia per tutti i dannati della terra che si spezzano la schiena sui nostri campi per pochi euro e vivono in baracche degne di un lager. Credo che di fronte a simili fatti le istituzioni abbiano un solo compito: dire agli sfruttatori, ai mafiosi e ai razzisti 'signori, la pacchia è finita'" ha concluso Boeti.