Carabinieri, Squeri(FI): sempre al fianco donne e uomini in divisa

Roma, 5 giu. - "Il 204esimo anniversario dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri è l'occasione per esprimere gratitudine a quelle donne e quegli uomini dell'Arma che, ogni giorno, rischiano la vita per proteggere la sicurezza di tutti". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Luca Squeri.

"Affinché questo sentimento non sia mera retorica, però, è doveroso ribadire l'impegno affinchè sia rafforzato il comparto difesa, con migliori dotazioni di mezzi e di organici. Continueremo inoltre a contrastare con decisione quell'ideologia che vede nel tutore dell'Ordine un nemico piuttosto che una risorsa preziosa. Se finora l'Italia ha mantenuto la coesione sociale, pur nella crisi, lo dobbiamo anche al lavoro fondamentale del personale in divisa", conclude.