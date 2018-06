Milano, 5 giu. - "Non abbiamo mai chiesto niente ai Governi e non chiediamo niente neanche questa volta, auguriamo solo in bocca al lupo al nuovo esecutivo e che faccia il meglio possibile perché quello che di cui ha bisogno Sky è un paese che sta bene: più il paese ha benessere, solidità ed è pronto accettare innovazione più il nostro business va bene". Così l'Ad di Sky Italia, Andrea Zappia, a chi gli chiedeva un commento sul nuovo esecutivo.