Carabinieri, Gasparri: auguri e grazie a donne e uomini dell'Arma

Roma, 5 giu. - "Auguri ai carabinieri che oggi compiono 204 anni. L`Arma è un presidio della Repubblica, una garanzia di sicurezza, una riserva di energie sane che aiutano la Nazione ad essere migliore. Grazie alle donne e agli uomini che ogni giorno, con la divisa dell`Arma, tutelano la nostra libertà e la nostra sicurezza in Italia e all`estero. Anche in questa difficile fase della vita e della democrazia italiana saremo accanto ai carabinieri, a tutte le forze dell`ordine e a tutte le forze armate. Viva i Carabinieri". Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri di Fi.