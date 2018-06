Conte: vogliamo recuperare dialogo sociale in forme nuove

Roma, 5 giu. - "Questo Governo si propone di recuperare in forme nuove e più efficaci il dialogo sociale con le varie associazioni rappresentative dei lavoratori e delle imprese. Dovremmo ridefinire, sulla base dei criteri oggettivi, il principio di rappresentatività, in piena trasparenza. Per questa via otterremo che tutti siano invitati, ciascuno in base alle proprie sensibilità e competenze, a ridare un nuovo slancio alle proprie iniziative, nella consapevolezza che il loro impegno e le loro proposte, se ispirate all'interesse generale del Paese e delle varie comunità anche locali, saranno apprezzate e tenute in considerazione". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo discorso programmatico al Senato.

"Occorre rimettere in moto, in maniera corale, tutte le molteplici energie positive del nostro Paese - ha aggiunto il premier -. Restituire vitalità all'industria, specialmente esportatrice, al tessuto delle innumerevoli piccole e medie imprese nell'ambito del commercio, dei servizi e dell'artigianato, alle cooperative autentiche, al mondo agricolo e alle sue filiere che promuovono il made in Italy nel mondo, alle banche trasparenti e al servizio della economia reale".