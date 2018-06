Conte: tragica e inquietante vicenda migrante ucciso in Calabria

Roma, 5 giu. - "Una riflessione merita la vicenda tragica e inquietante occorsa qualche giorno or sono. Sacko Soumayla è stato ucciso con un colpo di fucile: era uno tra i mille braccianti, con regolare permesso di soggiorno, che tutti i giorni in questo paese si recano al lavoro in condizioni che si collocano al di sotto della soglia della dignità". Arrivato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in aula al Senato le prime parole del governo sull'uccisione del sindacalista avvenuta sabato 2 giugno a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria.

"A lui e ai suoi familiari - ha detto Conte - va il nostro commosso pensiero. Ma questo non basta. La politica deve farsi carico del dramma di queste persone e garantire percorsi di legalità, che costituiscono la stella polare di questo programma di governo".