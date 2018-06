Roma, 5 giu. - "Vorrei lavorare a un modello di sviluppo sostenibile che interpreti e faccia nostra la 'coscienza del limite'. Il limite che dobbiamo sentire nel fare scelte che non pregiudichino l'esistenza delle prossime generazioni". Lo ha affermato la ex presidente LeU della Camera Laura Boldrini in una dichiarazione in occasione della Giornata Mondiale Dell'Ambiente.