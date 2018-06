Conte:"aggrediremo mafie".E in aula parte coro "onestà, onestà"

Roma, 5 giu. - Tifo da stadio con standing ovation al grido di "onestà, onestà" - con la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati costretta a richiamare vasti settori dell'aula ("non mi sembra sia il caso") - quando il premier Giuseppe Conte assicura, nel suo discorso per la fiducia al governo, che "aggrediremo le mafie" e le "loro economie". Molti senatori della maggioranza si sono alzati in piedi - prima quelli del Movimento cinque stelle e poi anche quelli della Lega - davanti alle parole del presidente del Consiglio e si è sentito anche il coro "Fuori la mafia dallo Stato".