Migranti, riforma Dublino: anche la Germania si sfila

Roma, 5 giu. - La riforma del sistema di asilo previsto dal Trattato di Dublino è ancora lontana. La proposta di compromesso posta sul tavolo dalla presidenza di turno bulgara del Consiglio Ue non dispone dell'appoggio della maggioranza qualificata degli Stati membri e neppure il Consiglio dei ministri dell'Interno di oggi supererà l'impasse. Questa mattina si è sfilata anche la Germania.

"L'attuale stato dei negoziati non è accettabile", ha confermato il segretario di Stato tedesco Stephan Mayer al suo arrivo ai colloqui. "Non siamo pronti ad accettarlo (il piano, ndr)", ha aggiunto Mayer, il cui paese è la principale destinazione migratoria in Europa.

(fonte afp)