Corruzione, Conte: daspo ai corrotti e agente sotto copertura -2

Roma, 5 giu. - "Rafforzeremo - ha assicurato Conte - le strategie di contrasto della corruzione e dei poteri criminali. Contrasteremo la corruzione che si insinua in tutti gli interstizi delle attività pubbliche, altera la parità di condizioni tra gli imprenditori, degrada il prestigio delle funzioni pubbliche".

"Aumenteremo le pene per i reati contro la pubblica amministrazione, con introduzione del 'daspo' per corrotti e corruttori. Rafforzeremo l'azione degli agenti sotto copertura, in linea con la convenzione di Merida. Saranno maggiormente tutelati coloro che, dal proprio luogo di lavoro - sia esso privato o pubblico -, denunceranno i comportamenti criminosi compiuti all'interno dei propri uffici", ha concluso.