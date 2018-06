Corruzione, Conte: daspo ai corrotti e agente sotto copertura

Roma, 5 giu. - "Il cambiamento è in una giustizia rapida ed efficiente e dalla parte dei cittadini, con nuovi strumenti come la class action, l'equo indennizzo per le vittime di reati violenti, il potenziamento della legittima difesa". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando in aula al Senato in occasione della prima fiducia al governo.

"Combatteremo la corruzione con metodi innovativi come il 'daspo' ai corrotti e con l'introduzione dell'agente sotto copertura. Cambia che vogliamo un Paese a misura dei cittadini diversamente abili - e sono alcuni milioni - che troppo spesso si ritrovano abbandonati a se stessi e alle loro famiglie", ha concluso.