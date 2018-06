Salvini su Fb elogia Governo mentre parla Conte: "testa alta"

Roma, 5 giu. - "Qui Senato, bella squadra, operativi! Finalmente un governo che ha in testa alla sua agenda i temi delle tasse, del lavoro e dell`immigrazione. #governogialloblu #primagliitaliani". Lo ha postato su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini, vicepremier e ministro degli Interni, mentre è seduto in aula a palazzo Madama alla destra del premier Giuseppe Conte che sta presentando al Parlamento il programma del nuovo Governo M5s-Lega. Il post è accompagnato da una foto della nuova squadra di Governo in aula Senato seduta mentre il premier beve un caffè prima di alzarsi in piedi per illustrare il programma.