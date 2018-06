Da immigrati a corruzione, Conte fa pieno applausi in Senato

Roma, 5 giu. - Tripudio di applausi per il premier Giuseppe Conte quando, nel suo discorso in Senato per la fiducia al governo, legge una lunga lista di cosa "cambia" con il nuovo esecutivo. Il primo applauso grande e scrosciante da parte della maggioranza arriva quando Conte, che siede tra i due vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, tocca il tema dell'immigrazione dicendo che "metteremo fine al business dell'immigrazione".

Altro applauso importante quando parla della lotta alla corruzione con l'introduzione della figura dell'agente provocatore. Nei banchi del governo siede l'esecutivo al completo con mise dominate dal grigio, fatta eccezione per la ministra della Salute, Giulia Grillo, in rosa. Ad ascoltare il discorso del presidente del Consiglio, in un'aula che mostra qualche scranno vuoto nel centrodestra, anche l'ex premier Matteo Renzi.