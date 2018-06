Roma, 5 giu. - Continua la risalita dello spread, il differenziale di rendimento tra Btp a 10 anni a Bund della Germania, che ha raggiunto quota 232 punti base mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte stava tenendo il suo discorso programmatico al Senato. Secondo Mts, i tassi retributivi dei titoli decennali tricolori si attestano in rialzo al 2,71 per cento. Nel frattempo a Piazza Affari l'indice Ftse-Mib è tornato a navigare in territorio negativo con un meno 0,14 per cento.