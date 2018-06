Conte: sono un cittadino, sarò garante del contratto di governo

Roma, 5 giu. - "Non ho pregresse esperienze politiche. Sono un cittadino". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in aula al Senato.

"Una volta messi a punto i contenuti del contratto - osserva - entrambe le forze politiche, in seguito alle vicissitudini che ben conosciamo, hanno deciso, di comune accordo, di proporre al capo dello Stato il mio nome per assumere la guida del Governo. Sono grato a chi, rinunciando a legittime ambizioni personali, ha saputo porre davanti a tutto l'interesse generale, per un progetto che supera le persone chiamate a portarlo avanti, e che mi fa avvertire, ancora più intensamente, la responsabilità che mi sono assunto, ben consapevole delle prerogative che l'art. 95 della Costituzione assegna al Presidente del Consiglio dei Ministri".

"Come è noto - conclude Conte - non ho pregresse esperienze politiche. Sono un cittadino che, in virtù dell'esperienza di studio e professionale maturata, si è dichiarato disponibile, nel corso della campagna elettorale, ad assumere eventuali responsabilità di governo con una delle due forze politiche e, successivamente, ad accettare l'incarico di formare e dirigere il Governo, rendendosi anche garante dell'attuazione del "Contratto per il Governo del cambiamento".