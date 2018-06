Conte: apportiamo cambiamento radicale e ne siamo orgogliosi

Roma, 5 giu. - "Non sono mosso da null'altro che da spirito di servizio. Sono profondamente onorato di poter offrire il mio impegno e le mie competenze per difendere gli interessi dei cittadini di questo meraviglioso paese". Con queste parole il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricevuto il primo applauso dell'aula di Palazzo Madama nel suo discorso programmatico.

"Mi propongo a voi e attaverso voi ai cittadini come l'avvocato che tutelerà l'interesse degli italiani - ha proseguito Conte -, qualcuno ha considerato questo una netta chiusura delle prassi istituzionali che fin qui hanno caratterizzato la storia repubblicana, quasi un attentato alle convenzioni non scritte del percorso istituzionale del nostro paese: tutto vero. E dirò di più, non credo si tratti di una semplice novità, la verità è che abbiamo apportato un cambiamento radicale del quale siamo orgogliosi".