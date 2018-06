Tronchetti: cambiare, ma creando benessere e lavorando insieme

Milano, 5 giu. - "Ci sono molti cambiamenti, non è solo l'Italia. Tutto il mondo sta vivendo dei cambiamenti, i canoni tradizionali vengono superati, bisogna riuscire a farlo creando più benessere e ricordandoci che siamo in una comunità internazionale nella quale bisogna crescere insieme. Si parlava di cultura e impresa, per crescere bisogna sempre crescere insieme". Lo ha detto il vicepresidente esecutivo e Ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, a margine della presentazione del libro "Il Canto della Fabbrica" nell'Headquarter Pirelli in Bicocca a Milano, commentando come, da imprenditore, guarda al governo Conte appena insediatosi.