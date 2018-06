Conte: disaffezione verso istituzioni spinge a più responsabilità

Roma, 5 giu. - "Entrando per la prima volta in quest'aula e nel parlarvi oggi, avverto pesante la responsabilità per ciò che questo luogo rappresenta. Esso conserva la memoria di molti e significativi passaggi della nostra vita istituzionale". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando in aula al Senato.

"Ma la maniera migliore che abbiamo, oggi, di onorare questa nobile tradizione - ha aggiunto - è offrire risposte concrete ai bisogni dei cittadini. La crescente disaffezione verso le istituzioni, la progressiva perdita di prestigio di chi ha l'onore di ricoprire cariche al loro interno devono spingere tutti noi ad un supplemento di responsabilità che passa necessariamente attraverso una maggiore apertura nei confronti delle istanze reali che vengono da chi vive fuori da questi palazzi".

"Il ruolo e l'autorevolezza di Governo e Parlamento - ha sottolineato Conte - non possono basarsi esclusivamente sugli altissimi compiti che ad essi assegna la nostra Carta fondamentale, ma vanno conquistati giorno dopo giorno, operando con 'disciplina e onore', mettendo da parte le convenienze personali e dimostrando di meritare tali gravose responsabilità".