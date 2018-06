Carabinieri, La Russa (Fdi): sono un'eccellenza italiana

Roma, 5 giu. - "Oggi, in occasione del 204esimo anniversario della sua Fondazione, l'Italia rende il giusto omaggio all'Arma dei carabinieri. Da sempre baluardo indissolubile di libertà, in questi anni, ha saputo divenire una vera eccellenza italiana, sempre schierata dalla parte dei più deboli, in Italia come all'estero, e sempre disponibile ad aiutare il prossimo e a garantire la sicurezza di tutti". Lo ha affermato in una dichiarazione il vicepresidente Fdi del Senato Ignazio La Russa.

"Al Comandante Generale Giovanni Nistri e a tutti i suoi uomini e alle sue donne in divisa, desidero rivolgere la mia stima e i miei sinceri ringraziamenti mentre ai tanti carabinieri che durante il servizio hanno perso la vita e ai loro familiari va infine Il mio deferente pensiero", ha concluso La Russa.